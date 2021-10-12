Форвард сборной Украины Яремчук высказался о предстоящем матче с Боснией и Герцеговиной

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук высказался о предстоящем матче отбора на ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной.

«Приехали во Львов в отличном настроении. Таких стадионов, как «Арена Львов», очень мало, а ведь я на многих играл. Там такая атмосфера! Здесь я провёл свой лучший матч за сборную и забил свой дебютный мяч. Уже очень много просьб о билетах, ощущается большой ажиотаж. Самое важное — три очка. Мы должны их заработать. Настроены очень серьёзно и сосредоточены на том, что нам говорит тренерский штаб», — приводит слова Яремчука официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Украина — Босния и Герцеговина состоится сегодня, 12 октября, на стадионе «Арена Львов» во Львове (Украина). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.