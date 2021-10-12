Жиру: Ибрагимович — отличный пример для молодёжи

Нападающий «Милана» Оливье Жиру рассказал о любви к итальянской команде, а также поделился мнением о форварде миланцев Златане Ибрагимовиче.
«Горжусь тем, что играю за «Милан» в Серии А. Я следил за этим турниром в юношестве. Моим любимым футболистом тогда был Андрей Шевченко. Мне повезло получить возможность забивать голы за тот же клуб, что и он.
Что касается Ибрагимовича, я играл против него несколько раз. В свои 40 лет он играет на высоком уровне, что подтверждает его исключительный профессионализм. Он заботится о себе и своём теле. Я тоже стараюсь это делать, чтобы получать удовольствие от футбола, пока моё тело позволяет это. Думаю, Златан — отличный пример для молодёжи, он один из лучших нападающий Серии А. Не могу дождаться, чтобы сыграть с ним и насладиться общими тренировками. Думаю, это будет весело», — приводит слова Жиру Football Italia.
- 12 октября 2021
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