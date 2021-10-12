«Ньюкасл» проявляет интерес к полузащитнику «Милана»

«Ньюкасл Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Милана» Франку Кессье, сообщает Tuttosport. Контракт хавбека с россонери истекает в конце сезона, и клуб пока не делал заявлений о его возможном продлении.

На минувшей неделе новым владельцем «Ньюкасла» стал Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии. Он приобрёл около 80% акций клуба. Ранее владельцем «сорок» был миллиардер Майк Эшли.

В нынешнем розыгрыше Серии A Кессье провёл 5 матчей. Также на его счету 2 игры в текущем групповом этапе Лиге чемпионов. В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Ньюкасл» после 7 туров занимает предпоследнее, 19-е место.

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Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»