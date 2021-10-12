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«Испытайте удачу». Рио Фердинанд назвал тренера, которого стоит пригласить «Ньюкаслу»

«Испытайте удачу». Рио Фердинанд назвал тренера, которого стоит пригласить «Ньюкаслу»
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд предположил, что сменившему владельца «Ньюкасл Юнайтед» стоит пригласить на пост главного тренера Антонио Конте. В минувшем сезоне «Интер» под руководством итальянского специалиста завоевал титул в Серии A.

«Принять решение по тренеру непросто. Из имеющихся на данных момент кандидатур в список точно нужно внести Конте. Иногда всё решают деньги. Думаю, лучший вариант сейчас — это Конте. Он свободен. Можете взять его? Испытайте свою удачу», — сказал Фердинанд в своём подкасте.

На прошлой неделе новым владельцем «Ньюкасла» стал Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии. Ожидается, что это может повлечь за собой увольнение нынешнего главного тренера «сорок» Стива Брюса.

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