Защитник «Динамо» Варела ответил на вопрос о возможном переходе в клуб из ОАЭ

Уругвайский защитник «Динамо» Гильермо Варела ответил на вопрос о возможном переходе в клуб из ОАЭ в будущем.

«С футболом, думаю, закончу в 38 лет, когда не смогу играть на максимальном уровне. Представляю ли я себя в Арабских Эмиратах? Если мне предложат условия и команду, то, возможно, соглашусь поехать туда в конце карьеры. Сейчас таких предложений не поступало, а мои мысли только о «Динамо», — приводит слова Варелы Eurosport.

Напомним, Варела перешёл в московское «Динамо» из «Копенгагена» на правах аренды в октябре 2020 года. Ранее футболист выступал за «Пеньяроль», «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед» и «Кастилью». В минувшем сезоне уругвайский игрок принял участие в 19 матчах за «Динамо» и не отличился результативными действиями. Летом 2021 года московский клуб выкупил права на футболиста.