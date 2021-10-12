Появились фото, на которых 40-летний Марадона лежит на кровати с 16-летней девушкой

Появились кадры, на которых легендарный аргентинский футболист Диего Марадона запечатлён в кровати с 16-летней кубинкой Мавис Альварес, сообщает Infobae.



Ранее Альварес, которой на данный момент 37 лет, заявила, что в возрасте 16 лет вступила в отношения с Марадоной, которому было 40 лет. По словам девушки, Марадона вывез её в Аргентину из Кубы без разрешения родителей, подсадил на наркотики и заставил увеличить грудь.



«Диего познакомил меня с наркотиками, когда мне было 16 лет. Это была самая большая ошибка в моей жизни. Я пыталась бросить употреблять кокаин, но не смогла. Всё шло по спирали, и, бросив наркотики, я нашла убежище в алкоголе. После всех этих лет мне стыдно за себя, ведь мне было 16 лет, и я была частью всего этого. Мы не всегда выбираем, что с нами происходит. Я была симпатичной девушкой, а он — богатым иностранцем. Он выбрал меня, а я не смогла сказать нет», — отметила Альварес.

Фото: infobae.com

Фото: infobae.com

Марадона скончался в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.