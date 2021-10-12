Колыванов: с Хорватией надо не бояться. Если русские включают характер, их не остановить

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов прокомментировал результат матча отбора ЧМ-2022 со Словенией (2:1).
«Матч был непростой. Выделил бы наших защитников: Дивеева, Джикию и всю команду за бойцовские качества. Проблемы есть только в атаке, голы даются нашей команде с трудом. Парни молодцы, после матча со Словакией смогли перенастроиться и сыграть намного лучше.
Везение — часть футбола, везёт всегда сильнейшим. Вчера Словения нас точно не переигрывала, мы очень качественно сыграли в обороне. Главный тренер старается выполнять свою работу на максимум и выжимает всё из нынешнего набора игроков. Карпина можно и фартовым назвать.
Сборная Россия сейчас на первом месте не просто так. Хорватия уже не такая сильная, как была раньше, однако в матче с ними нам будет очень тяжело, главное — не бояться играть. Если русские включают характер, их невозможно остановить!» — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.
- 12 октября 2021
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