Кержаков оценил выступления сборной России под руководством Карпина

Бывший нападающий сборной России, а ныне главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков оценил выступления национальной команды под руководством Валерия Карпина.

«Шесть очков в двух матчах — это здорово, по выходу на чемпионат мира будет всё решаться в последней игре с хорватами. Самое главное, что есть результат, который ждали от главного тренера. Я считаю, что всё очень хорошо и правильно, потому что есть 100-процентный результат в этой паузе на матчи сборных, мало кто в это, наверное, верил. Но самое главное, что Карпин со сборной показывает то, что они могут добиваться результата», — приводит слова Кержакова ТАСС.

Напомним, в октябрьских матчах отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России добыла две победы в двух матчах. Сначала была обыграна национальная команда Словакии (1:0), затем – сборная Словении (2:1).