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«Ньюкасл» рассматривает трёх кандидатов на место нового главного тренера клуба

«Ньюкасл» рассматривает трёх кандидатов на место нового главного тренера клуба
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Новое руководство английского «Ньюкасл Юнайтед» продолжает рассматривать кандидатуры для замены нынешнего наставника команды Стива Брюса, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF) изучает кандидатуры трёх тренеров. Сменить Брюса на посту наставника английского клуба могут экс-тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр, бывший наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард и Паулу Фонсека, который ранее возглавлял «Рому».

Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). После семи туров в английской Премьер-лиге «Ньюкасл» занимает 19-е место в таблице с 3 очками в активе.

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