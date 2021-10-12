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«Манчестер Юнайтед» сообщил, сколько Варан пропустит из-за травмы

«Манчестер Юнайтед» сообщил, сколько Варан пропустит из-за травмы
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«Манчестер Юнайтед» раскрыл подробности о травме защитника «красных дьяволов» и сборной Франции Рафаэля Варана, которую он получил в финальном матче Лиги наций со сборной Испании (2:1).

«Рафаэль Варан получил травму паха в финале Лиги наций и уже приступил к восстановительным процедурам. Он выбыл на несколько недель», — сообщается на официальном сайте манчестерского клуба.

Из-за повреждения защитник был заменён на 43-й минуте матча Испания — Франция.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги французский защитник провёл пять матчей и отдал одну результативную передачу.

Напомним, в августе этого года Варан перешёл из мадридского «Реала» в «Манчестер Юнайтед» за € 40 млн. Француз защищал цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является.

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