Власти Каталонии разрешили «Барселоне» заполнять «Камп Ноу» на 100%

Власти Каталонии разрешили «Барселоне» полностью заполнять домашний стадион «Камп Ноу», сообщает Sport.es.
Президент Женералитета Каталонии Пере Арагонес объявил на пресс-конференции о снятии в автономном сообществе ограничений на посещение культурно-массовых и спортивных мероприятий. Ранее каталонский клуб мог заполнять «Камп Ноу» лишь на 60%.
Домашний матч 9-го тура испанской Примеры с «Валенсией», который состоится 17 октября, «Барселона» сможет провести при полных трибунах. 20 октября в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов каталонцы примут дома киевское «Динамо».
После семи матчей в испанской Примере «Барселона» располагается на 9-м месте в турнирной таблице с 12 очками в активе. В Лиге чемпионов каталонцы занимают 4-е место в группе E, у них нет очков.
- 12 октября 2021
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