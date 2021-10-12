Украина — Босния и Герцеговина: стартовые составы команд на матч отбора ЧМ-2022
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Стали известны стартовые составы сборных Украины и Боснии и Герцеговины на матч квалификации ЧМ-2022.
Украина: Пятов, Кривцов, Забарный, Матвиенко, Соболь, Тымчик, Степаненко, Шапаренко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.
Босния и Герцеговина: Шехич, Стеванович, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Чивич, Хаджиахметович, Налич, Колашинац, Гояк, Превляк, Джеко.
Напомним, матч Украина — Босния и Герцеговина состоится сегодня, 12 октября, на стадионе «Арена Львов» во Львове (Украина). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Украина — Босния и Герцеговина.
Украина в пяти матчах набрала 8 очков и занимает второе место в группе D. Боснийская команда (6) — пятая.
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