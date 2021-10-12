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«Милан» контактировал с 38-летним Миранте после травмы Меньяна

«Милан» контактировал с 38-летним Миранте после травмы Меньяна
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Руководство «Милана» контактировало с 38-летним голкипером Антонио Миранте, сообщает Football Italia со ссылкой на источники.

Миранте является свободным агентом после того, как его контракт с «Ромой» истёк в июне. Антонио вёл переговоры со «Специей».

Голкипер «Милана» Мик Меньян не сможет помочь своей команде в ближайшие две недели. Французский футболист испытывает боль в левом запястье и будет вынужден перенести операцию. Меньян перебрался в «Милан» этим летом — предыдущей командой вратаря был «Лилль». В девяти поединках за итальянский клуб Мик трижды сумел отстоять на ноль.

Летом «Милан» покинул основной голкипер команды Джанлуиджи Доннарумма. У футболиста истёк контракт с миланцами, и он перешёл в «ПСЖ».

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