Тюкавин: первый тайм с Литвой получился сложным. В перерыве нас прилично зарядили

Нападающий молодёжной сборной России Константин Тюкавин, автор дубля в ворота латвийской команды (3:0), прокомментировал победу в матче отбора Евро-2023.
«Не знаю, почему первый тайм получился сложным. Литва играла дома, им помогали трибуны. Мы как-то вяло сыграли первую половину. Нас очень прилично зарядили в перерыве, поэтому вторые 45 минут получились совсем другими.
В перерыве нам сказали биться за каждый мяч. Мы вышли, постарались так и сделать, шли в прессинг. Это помогло забить наши мячи. Мог сделать хет-трик? Я и так дважды отличился, в одном из моментов уже хотелось сыграть на партнёра, но передача не дошла. Всегда приятно забивать за сборную, это мои первые мячи. Так что я очень рад.
Автогол сборной Литвы? Мы пошли в прессинг, хорошо перестроились. Опорный покатил вратарю, а тот просто не попал по мячу.
Свои голы хочу посвятить родным и близким. Все смотрели и болели за меня. Главное — мы выиграли. Есть три очка, едем дальше», — приводит слова Тюкавина пресс-служба РФС.
- 12 октября 2021
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