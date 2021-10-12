Тюкавин: первый тайм с Литвой получился сложным. В перерыве нас прилично зарядили

Нападающий молодёжной сборной России Константин Тюкавин, автор дубля в ворота латвийской команды (3:0), прокомментировал победу в матче отбора Евро-2023.



«Не знаю, почему первый тайм получился сложным. Литва играла дома, им помогали трибуны. Мы как-то вяло сыграли первую половину. Нас очень прилично зарядили в перерыве, поэтому вторые 45 минут получились совсем другими.



В перерыве нам сказали биться за каждый мяч. Мы вышли, постарались так и сделать, шли в прессинг. Это помогло забить наши мячи. Мог сделать хет-трик? Я и так дважды отличился, в одном из моментов уже хотелось сыграть на партнёра, но передача не дошла. Всегда приятно забивать за сборную, это мои первые мячи. Так что я очень рад.



Автогол сборной Литвы? Мы пошли в прессинг, хорошо перестроились. Опорный покатил вратарю, а тот просто не попал по мячу.

Свои голы хочу посвятить родным и близким. Все смотрели и болели за меня. Главное — мы выиграли. Есть три очка, едем дальше», — приводит слова Тюкавина пресс-служба РФС.