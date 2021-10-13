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Мане раскритиковал решение не номинировать вратаря «Челси» Менди на «Золотой мяч»

Мане раскритиковал решение не номинировать вратаря «Челси» Менди на «Золотой мяч»
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Сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане раскритиковал решение не номинировать его соотечественника вратаря «Челси» Эдуарда Менди на «Золотой мяч».

«Это неприемлемо. Я не понимаю такое решение, это прискорбно», — цитирует Мане The Sun с ссылкой на Onze Mondial.

Напомним, Менди получил приз лучшему вратарю сезона-2020/21 по версии УЕФА. Также 29-летний голкипер был признан лучшим голкипером сезона Лиги чемпионов 2020/2021. Сенегалец номинирован на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю мира.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Менди сыграл в шести матчах, пропустил три мяча и трижды оставил ворота на замке.

Сенегальский вратарь перешёл в «Челси» из «Ренна» в сентябре 2020 года, стоимость перехода составила € 24 млн. Контракт игрока с «аристократами» рассчитан до июня 2025 года.

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