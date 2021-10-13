Мане раскритиковал решение не номинировать вратаря «Челси» Менди на «Золотой мяч»

Сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане раскритиковал решение не номинировать его соотечественника вратаря «Челси» Эдуарда Менди на «Золотой мяч».



«Это неприемлемо. Я не понимаю такое решение, это прискорбно», — цитирует Мане The Sun с ссылкой на Onze Mondial.



Напомним, Менди получил приз лучшему вратарю сезона-2020/21 по версии УЕФА. Также 29-летний голкипер был признан лучшим голкипером сезона Лиги чемпионов 2020/2021. Сенегалец номинирован на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю мира.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Менди сыграл в шести матчах, пропустил три мяча и трижды оставил ворота на замке.



Сенегальский вратарь перешёл в «Челси» из «Ренна» в сентябре 2020 года, стоимость перехода составила € 24 млн. Контракт игрока с «аристократами» рассчитан до июня 2025 года.

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