Вратарь «Челси» Менди высказался о номинации на приз имени Льва Яшина

Вратарь «Челси» и сборной Сенегала Эдуард Менди высказался о номинации на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю мира.
«Честно говоря, очень горд тем, что представляю свою страну среди десяти лучших вратарей мира. Это хороший результат за год. Я не останавливаюсь на достигнутом, у меня много амбиций, но это уже хороший шаг», — цитирует Менди The Sun с ссылкой на Onze Mondial.
Напомним, Менди получил приз лучшему вратарю сезона-2020/21 по версии УЕФА. Также 29-летний голкипер был признан лучшим голкипером сезона Лиги чемпионов 2020/2021.
Вручение награды состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже. Напомним, Яшин остаётся единственным вратарём в истории, выигравшим «Золотой мяч». Это произошло в 1963 году.
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