Роналду — о разгроме Люксембурга: ещё один исторический вечер!

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу в матче 8-го тура отбора ЧМ-2022 со сборной Люксембурга (5:0).

«Ещё одна победа, ещё один шаг к нашей цели, ещё один исторический вечер! Всё становится проще, когда мы играем дома и перед публикой, которая поддерживает нас с первой до последней минуты… Я обещал, что всегда буду стараться побеждать всё больше и больше! Это заложено в моей ДНК и в нашей ДНК, мы никогда не бываем довольны, мы никогда не опускаем руки и всегда будем бороться за то, чего мы можем достичь! Вперёд, Португалия!» — написал Роналду в «Инстаграме».

В матче 8-го тура группы A сборная Португалии разгромила Люксембург со счётом 5:0. Криштиану Роналду оформил хет-трик, ещё по голу забили Бруну Фернандеш и Жоау Пальинья.