Кулибали разочарован, что Эдуард Менди не попал в список претендентов на «Золотой мяч»

30-летний сенегальский защитник «Наполи» Калиду Кулибали разочарован тем, что его 29-летний соотечественник из лондонского «Челси» вратарь Эдуард Менди не попал в список из 30 футболистов, претендующих на «Золотой мяч»



«Очень жаль, что Эду не оказался в этом списке. Он первый африканский вратарь, выигравший Лигу чемпионов. Тем не менее, мы должны продолжать работать и двигаться вперед. Порой, чтобы нас хорошо оценили, мы вынуждены проделать работу в двойном объёме.



Эду — очень позитивный человек. Мы уже обсудили эту тему. Он будет продолжать бороться, чтобы стать частью этого списка. Безусловно, для меня он занимает место среди этих 30 игроков», — цитирует Кулибали Football Italia.



Напомним, Менди получил приз лучшему вратарю сезона-2020/21 по версии УЕФА. Также 29-летний голкипер был признан лучшим голкипером сезона Лиги чемпионов 2020/2021. Сенегалец номинирован на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю мира.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Менди сыграл в шести матчах, пропустил три мяча и трижды оставил ворота на замке.