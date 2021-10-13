Бельерин дал понять, что не хочет возвращаться в «Арсенал»

Испанский футболист Эктор Бельерин намекнул, что не хочет возвращаться в лондонский «Арсенал». В настоящее время игрок выступает в аренде за «Реал Бетис». На вопрос, где, по его мнению, он будет в июне следующего года, 26-летний защитник ответил:

«Я не знаю, но я всегда говорил, что если бы я не хотел быть здесь в следующем сезоне, я бы не пришёл сюда (в «Реал Бетис») с самого начала. Есть много вещей, которые нужно решить, но то, что я хочу, это наслаждаться этим сезоном. И то, что должно произойти, произойдет. Ясно, что деньги — это что-то важное, потому что это наша работа, но у меня были другие приоритеты при принятии решения. Но я думаю, что в футболе теряется любовь к спорту, к клубу», – цитирует Бельерина Daily Mail.

Испанский крайний защитник выступает за «Арсенал» с 2013 года. Также футболист играл в аренде в «Уотфорде». Контракт Бельерина с «канонирами» действует до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн. В прошлом сезоне чемпионата Англии испанец провёл за «Арсенал» 25 матчей (24 в основе), забил один гол и отдал две голевые передачи.