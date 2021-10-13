Девушка Хесе Родригеса пыталась сбить футболиста на автомобиле

Нападающий «Лас-Пальмаса» Хесе Родригес пострадал в результате перепалки со своей девушкой, сообщает Marca. По информации источника, она села в машину и попыталась переехать футболиста.



Инцидент произошёл после концерта на «Гран Канария Арене». По словам очевидцев, форвард мог получить повреждение ноги.



Хесе начинал карьеру в мадридском «Реале». В составе «ПСЖ» он находился с 2016 года, но большую часть карьеры провёл в арендах: в «Сток Сити», «Бетисе» и «Спортинге», а в 2017 году он уже выступал за «Лас-Пальмас». По информации СМИ, французский клуб разорвал с ним контракт из-за секс-скандала.

В сезоне-2021/2022 Родригес провел девять матчей за «Лас-Пальмас», на его счету три гола и четыре результативные передачи.