Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-футболист «ПСЖ»: Мбаппе любит «Реал» и с радостью бы туда перешёл

Экс-футболист «ПСЖ»: Мбаппе любит «Реал» и с радостью бы туда перешёл
Футбол / Испания 0
Аудио-версия:

Полузащитник «Лас-Пальмаса» Хесе Родригес выразил уверенность, что его бывший партнёр по «Пари Сен-Жермен» нападающий Килиан Мбаппе перейдёт в мадридский «Реал».

«Он бы с радостью перешёл в «Реал». Его кумиром всегда был Криштиану Роналду. Килиан любит «Реал», и я уверен, что однажды он будет там играть», — цитирует Хесе Goal.com со ссылкой на El Partidazo de COPE.

Напомним, Мбаппе является трансферной целью «Реала». Сообщалось, что «Королевский клуб» попытается заполучить французского форварда в летнее трансферное окно. Однако проблемой может стать финансовый вопрос, поскольку «сливочные» не готовы много тратить на фоне пандемии коронавируса и смогут только повторить нынешний оклад Килиана в «ПСЖ». Парижский клуб в свою очередь готов поднять ему зарплату более чем в полтора раза.

Также сообщалось, что переманить 22-летнего футболиста пытается «Ливерпуль».

Мбаппе о связке с Неймаром: всегда считал, что великие игроки созданы, чтобы играть вместе
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021