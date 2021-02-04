Экс-футболист «ПСЖ»: Мбаппе любит «Реал» и с радостью бы туда перешёл

Полузащитник «Лас-Пальмаса» Хесе Родригес выразил уверенность, что его бывший партнёр по «Пари Сен-Жермен» нападающий Килиан Мбаппе перейдёт в мадридский «Реал».



«Он бы с радостью перешёл в «Реал». Его кумиром всегда был Криштиану Роналду. Килиан любит «Реал», и я уверен, что однажды он будет там играть», — цитирует Хесе Goal.com со ссылкой на El Partidazo de COPE.



Напомним, Мбаппе является трансферной целью «Реала». Сообщалось, что «Королевский клуб» попытается заполучить французского форварда в летнее трансферное окно. Однако проблемой может стать финансовый вопрос, поскольку «сливочные» не готовы много тратить на фоне пандемии коронавируса и смогут только повторить нынешний оклад Килиана в «ПСЖ». Парижский клуб в свою очередь готов поднять ему зарплату более чем в полтора раза.



Также сообщалось, что переманить 22-летнего футболиста пытается «Ливерпуль».

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