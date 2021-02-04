Экс-футболист «ПСЖ»: Мбаппе любит «Реал» и с радостью бы туда перешёл

Полузащитник «Лас-Пальмаса» Хесе Родригес выразил уверенность, что его бывший партнёр по «Пари Сен-Жермен» нападающий Килиан Мбаппе перейдёт в мадридский «Реал».
«Он бы с радостью перешёл в «Реал». Его кумиром всегда был Криштиану Роналду. Килиан любит «Реал», и я уверен, что однажды он будет там играть», — цитирует Хесе Goal.com со ссылкой на El Partidazo de COPE.
Напомним, Мбаппе является трансферной целью «Реала». Сообщалось, что «Королевский клуб» попытается заполучить французского форварда в летнее трансферное окно. Однако проблемой может стать финансовый вопрос, поскольку «сливочные» не готовы много тратить на фоне пандемии коронавируса и смогут только повторить нынешний оклад Килиана в «ПСЖ». Парижский клуб в свою очередь готов поднять ему зарплату более чем в полтора раза.
Также сообщалось, что переманить 22-летнего футболиста пытается «Ливерпуль».
- 4 февраля 2021
-
13:53
-
13:51
-
13:41
-
13:26
-
13:15
-
13:11
-
13:03
-
12:41
-
12:37
-
12:33
-
12:27
-
12:24
-
12:14
-
12:14
-
12:10
-
12:04
-
11:50
-
11:49
-
11:48
-
11:39
-
11:32
-
11:19
-
11:13
-
11:03
-
10:40
-
10:29
-
10:11
-
10:05
-
09:51
-
09:32
-
09:06
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:30