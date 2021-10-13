Закария хочет перейти в «Барселону» на правах свободного агента

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Денис Закария хочет перейти в «Барселону», сообщает Diario Sport. Ранее футболист отклонил предложения от «Ромы» и «Боруссии М», которая хотела продлить с ним контракт.
Денис Закария выступает в составе мёнхенгладбахской «Боруссии» с 2017 года, когда он перешёл в её состав из «Янг Бойз». В нынешнем сезоне футболист провёл пять матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в € 27 млн. Также полузащитник стабильно привлекается к выступлениям за сборную Швейцарии. В её составе он провёл 38 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.
Мёнхенгладбахская «Боруссия» набрала 10 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги.
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