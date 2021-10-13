Хуммельс — о возможном уходе Холанда из «Боруссии»: трава в другом месте не всегда зеленее

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс предостерёг партнёра по команде Эрлинга Холанда, который летом может покинуть немецкий клуб.

«Я полностью пойму Эрлинга, если он решит остаться в «Борусии». Потому что в Дортмунде здорово, потому что он знает, что у него здесь есть. Я не теряю надежды, что Эрлинг останется надолго. Трава в другом месте не всегда зеленее. В футболе необходимо это понимать», — приводит слова Хуммельса Sport Bild.

Контракт Холанда с дортмундской «Боруссией» рассчитан до 2024 года, однако, согласно пункту об отступных, норвежец может покинуть команду в июне 2022 года за € 75 млн. Эта сумма может вырасти до € 90 млн, если по ходу сезона будут достигнуты некоторые цели. В услугах Холанда заинтересованы «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», «Бавария», «Ювентус», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и мадридский «Реал».