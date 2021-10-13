Хуммельс — о возможном уходе Холанда из «Боруссии»: трава в другом месте не всегда зеленее

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс предостерёг партнёра по команде Эрлинга Холанда, который летом может покинуть немецкий клуб.
«Я полностью пойму Эрлинга, если он решит остаться в «Борусии». Потому что в Дортмунде здорово, потому что он знает, что у него здесь есть. Я не теряю надежды, что Эрлинг останется надолго. Трава в другом месте не всегда зеленее. В футболе необходимо это понимать», — приводит слова Хуммельса Sport Bild.
Контракт Холанда с дортмундской «Боруссией» рассчитан до 2024 года, однако, согласно пункту об отступных, норвежец может покинуть команду в июне 2022 года за € 75 млн. Эта сумма может вырасти до € 90 млн, если по ходу сезона будут достигнуты некоторые цели. В услугах Холанда заинтересованы «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», «Бавария», «Ювентус», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и мадридский «Реал».
- 13 октября 2021
-
14:59
-
14:50
-
14:39
-
14:26
-
14:22
-
14:13
-
13:56
-
13:49
-
13:45
-
13:45
-
13:27
-
13:25
-
13:10
-
13:06
-
12:56
-
12:44
-
12:42
-
12:29
-
12:20
-
12:06
-
12:00
-
11:56
-
11:56
-
11:45
-
11:44
-
11:30
-
11:29
-
11:20
-
11:11
-
11:01
-
11:00
-
10:55
-
10:48
-
10:45
-
10:38