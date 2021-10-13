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Тьерри Анри раскритиковал игру «Арсенала»

Тьерри Анри раскритиковал игру «Арсенала»
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Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри оценил игру команды под руководством Микеля Артеты.

«Я не знаю, движется ли команда в правильном направлении. Я смотрел игру с „Брайтоном“. Вы смотрели? Я уже видел раньше, как мы победили „Норвич“, „Бёрнли“ и обыграли дома „Тоттенхэм“ — мы всегда дома побеждаем „Тоттенхэм“.

Я был очень рад, когда мы обыграли «Тоттенхэм», но всё же ждал, когда мы на выезде покажем хорошую игру с соперником, который отлично играет в пас. Но вместо этого увидел, как команда мучается. Я ждал игру с «Брайтоном», чтобы увидеть, будем ли мы владеть мячом и сохраним ли его. Это опасный соперник.

Когда в моё время «Арсенал» проигрывал, и даже после моего ухода, все говорили, что у команды нет плана «Б», что игроки просто делают друг другу передачи ради передач. Но в нынешнем «Арсенале» я этого не вижу. Я видел, что так играл «Брайтон»», — цитирует Анри Mirror.

Матч седьмого тура английской «Премьер-лиги» «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал» завершился вничью 0:0. В турнирной таблице АПЛ «канониры» занимают 11-е место.

Видеообзор матча «Брайтон» — «Арсенал»

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