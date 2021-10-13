Матч «Спартак» — «Динамо» обслужит бригада Сергея Карасёва

Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо», который пройдёт 16 октября, обслужит бригада московского арбитра Сергея Карасёва, сообщает пресс-служба РФС.

Ему будут помогать ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный арбитр — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). VAR — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), AVAR — Игорь Демешко (Химки).

Назначения на остальные матчи 11-го тура РПЛ:

«Арсенал» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Рустам Мухтаров; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Алексей Лунёв; инспектор — Сергей Французов.



«Рубин» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Варанцо Петросян; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Алексей Тюмин.



«Сочи» — «Ростов»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Андрей Болотенков; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Сергей Мартынов.



«Урал» — ЦСКА: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Николай Богач; инспектор — Эдуард Малый.



«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Денис Березнов; инспектор — Сергей Мацюра.



«Химки» — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Роман Усачёв; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Александр Гончар.



«Краснодар» — «Уфа»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Валентин Мурашов; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Геннадий Куличенков.