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Гисдоль провёл первую тренировку в «Локомотиве»

Гисдоль провёл первую тренировку в «Локомотиве»
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Немецкий тренер Маркус Гисдоль приступил к работе в качестве наставника московского «Локомотива». Об этом сообщает официальный сайт железнодорожников.

Гисдоль занимается тренерской деятельностью с 25 лет. Специалист работал с такими командами, как «Штутгарт» U17, «Хоффенхайм», «Шальке» и «Гамбург». Последним местом работы Гисдоля был «Кёльн», который специалист покинул в текущем году.

Напомним, 5 октября «Локомотив» официально объявил об уходе Марко Николича. На пост и. о. главного тренера был назначен Дмитрий Лоськов.

Московский «Локомотив» в 10 матчах набрал 17 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» (23).

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