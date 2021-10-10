Экс-президент «Локомотива»: не важно, Гисдоль или Пупкин, главное – человек Рангника

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал назначение Маркуса Гисдоля на пост главного тренера железнодорожников.



«Я не знаком с творчеством Гисдоля, но скажу так: не важно, кто станет тренером «Локомотива», Гисдоль или Пупкин, главное – человек Рангника. Тот человек, который будет делать то, что говорит Ральф. Маркус – исполнитель, будет ставить тот состав, который ему будет говорить Рангник, тактика тоже будет от него идти. Не важно, хороший он тренер или нет, он просто будет исполнять волю тех людей, которые в «Локомотиве». Эти люди делают бизнес, а, чтобы его делать нужна команда, слаженная и послушная. Конечно, Лоськов и Сёмин в этот бизнес не вписываются», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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