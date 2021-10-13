«Нефтехимик» разгромил «Спартак-2» со счётом 5:0 после удаления в первом тайме
Поделиться
В матче 17-го тура Футбольной национальной лиги «Нефтехимик» разгромил «Спартак-2». Встреча проходила на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске и завершилась со счётом 5:0.
На 27-й минуте московская команда осталась в меньшинстве — красную карточку получил голкипер Тимур Акмурзин. В конце первого тайма полузащитник «Нефтехимика» Давид Хубаев забил первый гол. В начале второго тайма полузащитник нижнекамцев Александр Юшин увеличил преимущество хозяев. Нападающий Мераби Уридия довёл счёт до разгромного. На 68-й минуте Юшин оформил дубль, на 86-й — хет-трик.
«Нефтехимик» в 17 матчах набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» (25) — на девятом месте.
Комментарии
- 13 октября 2021
-
20:58
-
20:35
-
20:27
-
20:08
-
20:07
-
19:54
-
19:37
-
19:33
-
19:16
-
19:12
-
19:11
-
18:57
-
18:50
-
18:35
-
18:35
-
18:34
-
18:18
-
18:03
-
17:49
-
17:24
-
17:23
-
16:42
-
16:36
-
16:29
-
16:08
-
15:59
-
15:42
-
15:42
-
15:31
-
15:28
-
14:59
-
14:50
-
14:39
-
14:26
-
14:22
Партнерский контент