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«Нефтехимик» разгромил «Спартак-2» со счётом 5:0 после удаления в первом тайме

«Нефтехимик» разгромил «Спартак-2» со счётом 5:0 после удаления в первом тайме
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В матче 17-го тура Футбольной национальной лиги «Нефтехимик» разгромил «Спартак-2». Встреча проходила на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске и завершилась со счётом 5:0.

На 27-й минуте московская команда осталась в меньшинстве — красную карточку получил голкипер Тимур Акмурзин. В конце первого тайма полузащитник «Нефтехимика» Давид Хубаев забил первый гол. В начале второго тайма полузащитник нижнекамцев Александр Юшин увеличил преимущество хозяев. Нападающий Мераби Уридия довёл счёт до разгромного. На 68-й минуте Юшин оформил дубль, на 86-й — хет-трик.

«Нефтехимик» в 17 матчах набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» (25) — на девятом месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 17-й тур
13 октября 2021, среда. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
5 : 0
Спартак-2
Москва
1:0 Хубаев – 42'   2:0 Юшин – 48'   3:0 Уридия – 59'   4:0 Юшин – 68'   5:0 Юшин – 86'
Удаления: нет / Акмурзин – 27'
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