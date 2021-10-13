«Нефтехимик» разгромил «Спартак-2» со счётом 5:0 после удаления в первом тайме

В матче 17-го тура Футбольной национальной лиги «Нефтехимик» разгромил «Спартак-2». Встреча проходила на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске и завершилась со счётом 5:0.

На 27-й минуте московская команда осталась в меньшинстве — красную карточку получил голкипер Тимур Акмурзин. В конце первого тайма полузащитник «Нефтехимика» Давид Хубаев забил первый гол. В начале второго тайма полузащитник нижнекамцев Александр Юшин увеличил преимущество хозяев. Нападающий Мераби Уридия довёл счёт до разгромного. На 68-й минуте Юшин оформил дубль, на 86-й — хет-трик.

«Нефтехимик» в 17 матчах набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» (25) — на девятом месте.