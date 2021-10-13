BSSF представил в УЕФА доклад о давлении на судей и договорняках в белорусском футболе

Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF) в телеграм-канале опубликовал доклад о нарушениях положений УЕФА и ФИФА со стороны Белорусской федерации футбола (АБФФ).

В докладе сообщается об административном воздействии на судей с целью получения необходимых результатов в матчах, лояльности к участникам договорных матчей и недостаточных мерах по борьбе с договорными играми. Фонд представил доклад президенту УЕФА Александеру Чеферину с призывом начать дисциплинарное расследование в отношении АБФФ.

«Выводы, которые BSSF сделал благодаря проведённому расследованию:



1. Решения руководства АБФФ в отношении судейства влияли на результаты отдельных матчей, что влекло за собой искажение турнирной таблицы.

2. Федерация нарушает свой собственный устав, а также уставы ФИФА и УЕФА, судейскую конвенцию и иные документы.

3. Действия АБФФ наносят ущерб имиджу белорусского футбола как на внутренней, так и на международной арене.

4. УЕФА был поставлен в известность в отношении нарушений, однако никак не отреагировал на изложенные факты. Большинство из нарушений, озвученных в отчёте, продолжают происходить в чемпионате Беларуси.

5. Ситуация в белорусском футболе является системным и вопиющим нарушением принципа независимости и автономности спортивной организации», — говорится в докладе.