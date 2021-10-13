Гисдоль рассказал, почему принял предложение возглавить «Локомотив»

Новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал свой переход в московский клуб.



«Первый звонок от Рангника был примерно три недели назад, в конце прошлой недели поговорили уже более конкретно. Общее впечатление от проекта весьма позитивное, плюс я давно знаю Ральфа Рангника и Ларса Корнетку. Ещё мне нравится, что от нас ждут футбол, который в моей крови и плоти, которому я учился. То, что в клубе уже происходят изменения, делает задачу даже более захватывающей. Новая философия Ральфа помогала и «Хоффенхайму», и РБ «Лейпциг».



Поможет ли в работе академия «Локомотива»? Насколько знаю, она уже функционирует активнее, чем раньше, но всё нужно делать постепенно. То же самое в отношении второй команды. В конце концов, может сложиться та же модель, что в «Зальцбурге», где есть фарм-клуб «Лиферинг». Но я в первую очередь буду сосредоточен на первой команде.



Дебют за рубежом — это новый вызов. В «Хоффенхайме», «Гамбурге», «Кёльне» на меня рассчитывали в первую очередь как на спасателя. Но и в этом случае мои команды чаще побеждали, чем проигрывали. Надеюсь, так будет и в «Локо». Мы хотим бороться за титул.



Буду ли консультироваться с Тедеско и Шварцем? Номер Сандро мне уже дали, скоро обязательно поговорим. Такой обмен мнениями будет полезен.



Я впервые в Москве. Посоветовался со всеми, взял в багаж дополнительную куртку. Может быть, куплю даже меховую шапку-ушанку!» — цитирует Гисдоля «Спорт день за днём» со ссылкой на Kicker.

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