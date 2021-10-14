Эрнан Креспо покинул пост главного тренера «Сан-Паулу»

Бывший аргентинский нападающий, а ныне тренер Эрнан Креспо более не является главным тренером бразильского «Сан-Паулу». Как сообщается на официальном сайте бразильского клуба, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.



«Сан-Паулу благодарит Эрнана и его профессиональный тренерский штаб за профессионализм, труд и самоотверженность, проявленные на протяжении всего периода сотрудничества. Отдельное спасибо за завоевание титула чемпионата штата Сан-Паулу — триумф, которого не удавалось добиться с 2005 года», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой клуба.



Креспо возглавил «Сан-Паулу» в феврале 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом штата Сан-Паулу. В настоящее время «Сан-Паулу» является 13-й командой бразильской Серии А.

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