Защитник «Манчестер Юнайтед» рассказал о совете, который ему дал Алекс Фергюсон

35-летний ирландский защитник Пол Макшейн, в июле 2021 года вернувшийся в «Манчестер Юнайтед», рассказал о совете, который ему дал легендарный главный тренер «красных дьяволов» Алекс Фергюсон. Макшейн подписал контракт с манкунианцами в 2002 году, но за 4 года в клубе не провёл ни одного официального матча. Минувшим летом он заключил новое соглашение с клубом и стал играющим тренером молодёжной команды «Манчестер Юнайтед».
«Фергюсон сказал, что нужно всегда наслаждаться своей карьерой профессионального футболиста. Я и сам стараюсь говорить это игрокам. Иногда я и себе это повторяю, потому что, когда ты принимаешь участие в матчах, случаются тяжёлые моменты. Я говорю молодым футболистам, что им нужно наслаждаться игрой и ценить каждый день. Но сказать легче, чем сделать. Тот совет Фергюсона до сих пор у меня в голове», — цитирует Макшейна Goal.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»:
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