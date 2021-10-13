Алекс Фергюсон: мне предлагали возглавить сборную Англии. Я думал 10 секунд

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед», шотландец Алекс Фергюсон рассказал, как отреагировал на предложение возглавить сборную Англии.

«Я бы ни в коем случае не согласился на эту работу. Однажды ко мне обратились через Мартина Эдвардса (бывший председатель «Манчестер Юнайтед». — Прим. «Чемпионата»). Я сказал Мартину: забудь об этом, мне не интересно. Затем предложение возглавить сборную Англии сделали мне лично. Я думал недолго, 10 секунд. Я бы не возглавил сборную Англии. Этого не могло быть никогда. Представьте, что бы со мной сделали в Шотландии», — приводит слова Фергюсона Sky Sports.

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Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: