Алекс Фергюсон: мне предлагали возглавить сборную Англии. Я думал 10 секунд
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед», шотландец Алекс Фергюсон рассказал, как отреагировал на предложение возглавить сборную Англии.
«Я бы ни в коем случае не согласился на эту работу. Однажды ко мне обратились через Мартина Эдвардса (бывший председатель «Манчестер Юнайтед». — Прим. «Чемпионата»). Я сказал Мартину: забудь об этом, мне не интересно. Затем предложение возглавить сборную Англии сделали мне лично. Я думал недолго, 10 секунд. Я бы не возглавил сборную Англии. Этого не могло быть никогда. Представьте, что бы со мной сделали в Шотландии», — приводит слова Фергюсона Sky Sports.
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Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»:
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