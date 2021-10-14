Малафеев: не хочу быть тренером, не лежит душа к этому

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев признался, что его не привлекает тренерская деятельность.
«Очень много вопросов про тренерскую карьеру. Я не хочу быть тренером вообще. Не лежит моя душа к этой работе.
Безусловно, я рад тренировать и передавать свой опыт своему сыну, который пошел по моим вратарским стопам, но это мой максимум.
Но все может измениться. С чем судьба не шутит?» — написал Малафеев в «сториз» своего «инстаграма».
Напомним, Малафеев выступал за «Зенит» на протяжении всей своей карьеры — с 1999 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых голкипер стал четырёхкратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015), трёхкратным обладателем Кубка России (1999, 2010, 2016), обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008). Также на его счету 29 матчей в составе национальной команды России.
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