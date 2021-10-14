Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шварц высказался о новом тренере «Локомотива» Гисдоле

Шварц высказался о новом тренере «Локомотива» Гисдоле
Комментарии

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о новом наставнике «Локомотива» Маркусе Гисдоле.

«Я не так хорошо знаю Гисдоля. Но он качественно и успешно работал в Бундеслиге. Подтверждением его класса является тот факт, что при нём команды не вылетали, хотя находились в сложной ситуации. Он достаточно компетентен в своей сфере. У него чёткий почерк. Видимо, этот футбол он и будет прививать своей новой команде», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 5 октября московский «Локомотив» официально объявил об уходе Марко Николича. На пост и. о. главного тренера был назначен Дмитрий Лоськов. Позже стало известно о назначении Гисдоля на пост наставника железнодорожников.

Главные события РПЛ в нашем телеграм-канале. Подписывайся.

Новость по теме
Гисдоль рассказал, почему принял предложение возглавить «Локомотив»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021