Шварц высказался о новом тренере «Локомотива» Гисдоле

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о новом наставнике «Локомотива» Маркусе Гисдоле.

«Я не так хорошо знаю Гисдоля. Но он качественно и успешно работал в Бундеслиге. Подтверждением его класса является тот факт, что при нём команды не вылетали, хотя находились в сложной ситуации. Он достаточно компетентен в своей сфере. У него чёткий почерк. Видимо, этот футбол он и будет прививать своей новой команде», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 5 октября московский «Локомотив» официально объявил об уходе Марко Николича. На пост и. о. главного тренера был назначен Дмитрий Лоськов. Позже стало известно о назначении Гисдоля на пост наставника железнодорожников.

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