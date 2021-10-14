Демба Ба: не жалел, что причинил боль Джеррарду и «Ливерпулю»

Бывший нападающий «Челси» Демба Ба вспомнил о своём знаменитом голе в ворота «Ливерпуля» в концовке розыгрыша английской Премьер-лиги сезона-2013/2014. Он отличился после того, как капитан мерсисайдцев Стивен Джеррард поскользнулся и потерял мяч. «Челси» на выезде одержал победу со счётом 2:0.
Перед тем матчем «Ливерпуль» опережал «Манчестер Сити» на три очка за три тура до конца чемпионата, но в итоге упустил чемпионство.
«Я осознал важность того гола лишь пару лет спустя, так как люди продолжали говорить о нём. Они до сих пор о нём говорят! Это было очень болезненно для «Ливерпуля», настоящая травма. Но мы не радовались тому, что убили мечту «Ливерпуля», мы просто были счастливы победе.
Было ли мне жаль, что я причинил боль Джеррарду и «Ливерпулю»? Нет, это игра. Ты допускаешь ошибку, другие этим пользуются. Достижения Стивена Джеррарда в мировом футболе огромны. Но такова жизнь, к сожалению. Не у всех историй бывает счастливый конец», — цитирует Ба The Athletic.
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