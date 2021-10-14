«Ливерпуль» заинтересован в форварде «Атлетико» Жоау Феликсе

Португальский нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс попал в сферу интересов «Ливерпуля».

Как сообщает Todo Fichajes, мерсисайдцы попробуют оформить трансфер футболиста после окончания текущего сезона, летом 2022 года. Контракт Феликса рассчитан до лета 2026 года.

Трансферная стоимость португальского форварда оценивается в € 70 млн.

В нынешнем сезоне 21-летний португалец провёл за «Атлетико» 5 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Напомним, Феликс перешёл в мадридский «Атлетико» из «Бенфики» в 2019 году. Сумма трансфера составила € 127 млн.

С момента присоединения к команде, в 2019 году, Жоау Феликс провёл за мадридский клуб 65 матчей, в которых забил 13 голов и отметился 7 результативными передачами.