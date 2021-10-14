Жирков рассказал о потасовке с Это'О в подтрибунном помещении
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Бывший защитник сборной России, московского «ЦСКА», «Челси», «Анжи», московского «Динамо» и «Зенита» Юрий Жирков рассказал об инциденте, который произошёл с ним и форвардом Самуэлем Это'О во время выступления за клуб из Махачкалы.
«Мы в составе «Анжи» играли против «Кубани». При счёте 1:1 я прошёл по флангу, подал на голову, а Это'О промазал и говорит, что надо низом давать. Я говорю: «Какой низом? Нормально дал». Мы потом зашли в подтрибунное помещение. Я уже успокоился, а он идёт с охраной: «Я же тебе сказал давать низом! Показал тебе». Говорю ему: «Иди отсюда!» Потолкались там. На следующий день Гус уже всё уладил», — рассказал 38-летний футболист в подкасте Дмитрия Сычёва и Дениса Казанского.
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