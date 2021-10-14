Жирков: Карпин звал меня в «Спартак», но Абрамович сказал: «Отпущу только в «Анжи»

Бывший защитник сборной России, московского «ЦСКА», «Челси», «Анжи», московского «Динамо» и «Зенита» Юрий Жирков раскрыл детали несостоявшегося перехода в московский «Спартак». Тогда клубом руководил нынешний тренер национальной команды Валерий Карпин.
«Карпин приезжал в сборную ко мне, когда я ещё играл в «Челси». Был возможен переход в «Спартак», но тогда меня Абрамович не отпустил. Мы разговаривали в Лондоне, и мне сказали, что не отпустят. Всё упиралось в деньги и что-то ещё. Может, и именно в «Спартак» не хотели отпускать, хотя в «Анжи» отпустили. В конце Абрамович мне сказал: «Вот есть «Анжи», отпускаю только туда». Других вариантов не было», — рассказал 38-летний футболист в подкасте Дмитрия Сычёва и Дениса Казанского.
Напомним, в конце сентября Юрий Жирков попал в заявку любительского клуба «Аминьево».
- 14 октября 2021
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