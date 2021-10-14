Жирков: протягиваю судье футболку: «На, иди играй!» И за это Гинер мне люлей вставил

Бывший защитник сборной России, московского «ЦСКА», «Челси», «Анжи», московского «Динамо» и «Зенита» Юрий Жирков раскрыл детали одного из своих разговоров с владельцем красно-синих Евгением Гинером.

«Мы, кажется, играли с датчанами за выход на молодёжный чемпионат Европы. Сравняли счёт, забили второй, но судья не засчитал гол из-за офсайда. Мне казалось, что офсайда и близко не было. Я подошёл к судье, протягиваю футболку: «На, иди играй!» Дали красную карточку.

После этой игры я прилетел в Москву, и меня встретил друг. Он мне говорит: «Поехали, Гинер вызывает в офис ЦСКА. Будет люлей тебе вставлять». Тогда были разговоры, что ветераны ЦСКА хотят меня чуть ли не убрать из команды из-за этой ситуации. После этого разговора понял серьёзность положения.

В кабинете Гинер, кажется, сидел с сигарой. Ну и сразу мне начали вставлять: «Ты чего там себя возомнил? Звёздную болезнь поймал?» Серьёзно меня наругали», — рассказал 38-летний футболист в подкасте Дмитрия Сычёва и Дениса Казанского.