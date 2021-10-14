Президент Франции Макрон забил пенальти в благотворительном матче

Президент Франции Эммануэль Макрон забил пенальти в благотворительном футбольном матче, состоявшемся сегодня, 14 октября, в коммуне Пуасси. Игра была организована в честь 50-летия футбольного клуба «Варьете».

В команде Макрона, вышедшего на поле под номером 3, сыграли бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер и экс-футболисты сборной Франции Кристиан Карамбё и Марсель Десайи.

Команда президента играла против сборной медработников госпитального центра Пуасси.

Собранные от проведения матча средства будут направлены в Фонд парижских госпиталей, которым руководит первая леди Франции Брижит Макрон. Организация оказывает поддержку детским больницам.

Отметим, Макрон с юности увлекается футболом. В студенчестве он играл в команде Национальной школы администрации в Страсбурге. В 2018 году президент Франции приезжал в Санкт-Петербург и Москву на матчи французской сборной во время чемпионата мира.