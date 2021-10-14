Президент «Баварии» высказался о приговоре Лукасу Эрнандесу

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер высказался о ситуации вокруг французского защитника клуба Лукаса Эрнандеса.
«Это личные вопросы, которым я не хочу давать оценку. Он летит в Мадрид на следующей неделе. Посмотрим, что произойдет после этого.
Поддерживает ли его клуб? Конечно», – приводит слова Хайнера немецкий корреспондент Керри Хау.
Напомним, игрок мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Лукас Эрнандес приговорён к шестимесячному тюремному заключению за нарушение запрета приближаться к своей нынешней жене Амелии де ла Оса Лоренте. Соответствующая информация опубликована в пресс-релизе Высшего суда Мадрида.
Ещё в 2017 году, будучи игроком «Атлетико», Лукас избил де ла Оса Лоренте, которая на тот момент была его девушкой. Местный суд рассмотрел соответствующее дело о домашнем насилии и вынес приговор — 31 день общественных работ и запрет на приближение к девушке ближе 500 метров.
Футболист уже подал апелляцию на данное решение, рассмотрение которой состоится 19 октября. Эрнандес обязан лично присутствовать на процессе, который пройдёт в Мадриде.
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