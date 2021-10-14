Хуан Бернат вернулся в общую группу «ПСЖ», он пропустил 13 месяцев из-за травмы

Испанский защитник «ПСЖ» Хуан Бернат вернулся в общую группу команды, сообщает пресс-служба парижан. Он впервые за 13 последних месяцев тренируется с «ПСЖ».
Испанский защитник выступает за французский клуб с 2018 года. В сезоне-2020/2021 Бернат провёл четыре матча и не отметился результативными действиями. В сентябре прошлого года испанский футболист получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и с тех пор не выходил на поле.
«ПСЖ» уверенно лидирует в Лиге 1. Парижане в 9 турах набрали 24 очка. 2-е место в турнирной таблице Лиги 1 занимает «Ланс», набравший 18 очков. В прошлом туре «ПСЖ» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Ренну» со счётом 0:2.
В следующем туре «ПСЖ» будет принимать «Анже», который занимает 4-е место в турнирной таблице.
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