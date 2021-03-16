«ПСЖ» продлил контракт с Хуаном Бернатом
Защитник Хуан Бернат продлил контракт с «Пари Сен-Жермен», сообщает пресс-служба парижской команды. Новое соглашение 28-летнего испанского футболиста с французским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.
Напомним, испанский защитник выступает за французский клуб с 2018 года. В сезоне-2020/2021 Бернат провёл четыре матча и не отметился результативными действиями. В сентябре прошлого года испанский футболист получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и с тех пор не выходил на поле.
«Пари Сен-Жермен» в 29 матчах набрал 60 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Лилль» (63). В тройку лидеров также входит «Лион» (60).
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