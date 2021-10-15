Акинфеев: я вышел на поле и обыграл «Спартак». И пускай это будет худшее дерби в истории

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о последнем дерби со «Спартаком».

«Какая разница: скучный матч, не скучный. Мое дело: я вышел на поле и обыграл «Спартак». И пускай это будет худшее дерби в истории. Не бывает каждый раз искромётных матчей. Вот с «Краснодаром» у нас была классная игра: по качеству, ударам, моментам. А запомнят все итоговые 0:0», — приводит слова Акинфеева Sport24.

Последнее дерби между «Спартаком» и ЦСКА состоялось 20 сентября в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Минимальную победу в той игре одержали армейцы.

Голкипер выступает за ЦСКА уже 18 лет. Всего на счету Акинфеева 684 встречи за московский ЦСКА, в которых он пропустил 608 мячей, при этом в его активе 290 матчей «на ноль». Контрактное соглашение Акинфеева с армейцами рассчитано до 30 июня 2022 года.

Московский ЦСКА в 10 матчах набрал 17 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).