На праздновавшего гол в ворота своей команды украинского футболиста завели дело

Украинская ассоциация футбола (УАФ) разберет поведение полузащитника «Кремня» Виталия Бойко в гостевом матче второй лиги с «Ужгородом».

Дисциплинарное дело в отношении игрока заведено из-за эпизода после гола в ворота его команды. Бойко вскинул обе руки и обрадовался пропущенному голу. Комитет по этике и честной игре УАФ планирует провести проверку этого момента.

Отметим, футболист заявил, что не радовался, а злился.

«Как человек, который проехал 20 часов в автобусе, может радоваться голу чужой команды?» — приводит слова Бойко «Трибуна».

Матч «Ужгорода» и «Кремня» состоялся 2 октября. Победу со счетом 2:0 одержали хозяева поля. Они занимают последнюю позицию в турнирной таблице чемпионата. «Кремень» в текущий момент находится на 12-м месте.