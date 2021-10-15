Клаудиньо: боюсь морозов и взволнован ожиданием снега. Никогда его не видел

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал, как осваивается в Санкт-Петербурге.
«Помимо меня, в команде три бразильца. Они помогают понять, как всё утроено. Помогает и Вильям (тренер «Зенита». – Прим. «Чемпионата»). Я уже осваиваюсь в Санкт-Петербурге.
Понравился [Казанский] собор, у которого прошла моя презентация. В ресторанах спасает меню с картинками – пальцем тыкаю на нужное блюдо. Ну и, конечно, боюсь морозов. Пока они не наступили, как я понимаю.
Я уже взял несколько курток. Одну – очень тёплую. Ну и шапку тоже. Хотя с моей причёской тяжело носить, сами понимаете. Пока самая холодная температура, с которой сталкивался – это в районе двух градусов в Казани во время матча. Кажется, в Бразилии я видел только 4 градуса. А ещё я немного взволнован в ожидании снега. Никогда его не видел», — сказал Клаудиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Клаудиньо перешёл в «Зенит» летом этого года, подписав с клубом контракт до 2026 года.
- 15 октября 2021
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