Бразилия разгромила Уругвай в отборе к ЧМ-2022, у Неймара гол и две голевые передачи

Завершился матч 12-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором сборная Бразилии принимала национальную команду Уругвая. Встреча прошла на стадионе «Арена Амазония» (Манаус) и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе победителей дубль оформил Рафаэл, а также по голу забили Габриэл и Немйар. Форвард «ПСЖ» кроме забитого мяча отличился двумя результативными передачами. В составе Уругвая единственный мяч оформил Луис Суарес.

Сборная Бразилии с 31 очков после 11 матчей продолжает возглавлять турнирную таблицу отбора, опережая ближайшего соперника – Аргентину – на шесть очков. Уругвай с 16 очками после 12 матчей продолжает занимать пятое место, находясь в зоне стыковых матчей.

Следующий матч сборная Бразилии проведёт 11 ноября дома с национальной командой Колумбии, а уругвайцы в этот же день дома сыграют с Аргентиной.