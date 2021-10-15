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Бразилия разгромила Уругвай в отборе к ЧМ-2022, у Неймара гол и две голевые передачи

Бразилия разгромила Уругвай в отборе к ЧМ-2022, у Неймара гол и две голевые передачи
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Завершился матч 12-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором сборная Бразилии принимала национальную команду Уругвая. Встреча прошла на стадионе «Арена Амазония» (Манаус) и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе победителей дубль оформил Рафаэл, а также по голу забили Габриэл и Немйар. Форвард «ПСЖ» кроме забитого мяча отличился двумя результативными передачами. В составе Уругвая единственный мяч оформил Луис Суарес.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 12-й тур
15 октября 2021, пятница. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
4 : 1
Уругвай
1:0 Неймар – 10'   2:0 Рафаэл – 18'   3:0 Рафаэл – 58'   3:1 Суарес – 77'   4:1 Габриэл – 83'

Сборная Бразилии с 31 очков после 11 матчей продолжает возглавлять турнирную таблицу отбора, опережая ближайшего соперника – Аргентину – на шесть очков. Уругвай с 16 очками после 12 матчей продолжает занимать пятое место, находясь в зоне стыковых матчей.

Следующий матч сборная Бразилии проведёт 11 ноября дома с национальной командой Колумбии, а уругвайцы в этот же день дома сыграют с Аргентиной.

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