Ребров: в перерыве матча с «Наполи» Мозес говорил Бакаеву: ты не Марадона, играй в пас

Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров рассказал о поведении игроков во время перерыва матча Лиги Европы с «Наполи» (3:2).



«Я ещё никогда не видел Мозеса таким заряженным, как в Неаполе. В перерыве он сказал Бакаеву: «Ты не Марадона, играй в пас». Ещенко добавил: «Бака, посмотри, как Инсинье играет. Принимает и во фланг отдаёт, принимает и во фланг отдаёт. Они не водятся, не пытаются обыграть всю команду в одиночку». Вообще подсказки Еща – особая тема. Несмотря на веселуху и смешки, он здорово в футболе разбирается, может указать ребятам на правильные вещи», — цитирует Реброва Sports.ru.



В матче второго тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Наполи» встречался со «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе (Италия). Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу гостей. Напомним, соперниками «Спартака» и «Наполи» по группе С являются польская «Легия» и английский «Лестер Сити».