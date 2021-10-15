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Леонид Слуцкий поделился мнением о новом главном тренере «Локомотива»

Леонид Слуцкий поделился мнением о новом главном тренере «Локомотива»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о новом главном тренере «Локомотива» Маркусе Гисдоле.

«Не оцениваю действия, происходящие в других клубах. Безусловно, смена тренера усложняет подготовку к игре, потому что мы вряд ли можем предположить стартовый состав, расстановку, игровую схему. Я знаю, что это классический немецкий тренер, который играет в достаточно агрессивный футбол, с большим количеством передач за спину. То есть такая вертикальная ориентированность команды. Успеет ли он привить свои игровые принципы за несколько дней игрокам, многие из которых были в расположении сборных, большой вопрос.

Центральные защитники, которые были травмированы – тот же Едвай – начали ли тренироваться в общей группе? На мой взгляд, предполагать вариант состава и расстановку «Локомотива» достаточно сложно, поэтому мы будем отталкиваться больше от себя», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

«Рубин» и «Локомотив» сыграют в 11-м туре Российской Премьер-Лиги 16 октября. Старт встречи – в 16:30 мск.

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